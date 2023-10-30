Дія та "Оберіг": як будуть пов'язані реєстри, і чи будуть електронні повістки

В Україні уже запустили електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Мінцифри та Міноборони продовжують працювати над тим, аби й надалі оцифровувати і спрощувати військовий облік.

У контексті "смарт-мобілізації" віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров укотре роз'яснив щодо імовірності надходження українцям повістки через застосунок "Дія". Він абсолютно чітко запевнив, що цього не буде.

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Не буде повісток у "Дії". Поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії",

– наголосив міністр.

Федоров також розповів про проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів – "Оберіг". Він зауважив, що реєстр вводився в експлуатацію досить довго, наповнювався також довго. Він не з'явився під час повномасштабного вторгнення, він був ще до цього.

"Оберіг" спрощує роботу ТЦК

За словами Федорова, кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в цих папках. Тож, завдання його команди – це "відцифрувати ці папочки, внести їх до системи, для того, щоб ця інформація була онлайн".

Щоб, коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі, і не потрібно було шукати цю інформацію. Відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися,

– пояснив віцепрем'єр.

Він також додав, що це важливо для прогнозування. І наразі цей етап закінчився. За словами Федорова, понад 90% вже відцифровано саме цієї інформації.

Ба більше, є закон, який регламентує, коли потрібно приходити у ТЦК

"Я впевнений, що 90% чоловіків порушували це, тому що вони просто про це не знають", – каже Федоров.

Тому завдяки запуску реєстру "Оберіг" можна буде уникнути багатьох подібних дій. Не потрібно буде кожного разу приходити у військкомат для того, щоб сповістити його про зміни у вашому житті. А ось про вручення повісток через Дію – не йдеться.

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