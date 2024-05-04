Намагаються зачаїтися: чому в Україні досі функціонують церкви Московського патріархату
Ще до початку повномасштабного вторгнення Українська православна церква Московського патріархату вела досить активну пропаганду й впливала на думки наших громадян. Втім навіть після 24 лютого храми УПЦ МП досі є в Україні.
Кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Ковальов розповів 24 Каналу, що варто розрізняти поняття зареєстрованих громад російської православної церкви, а також ставлення суспільства до Московського патріархату.
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Чому в Україні досі є церкви УПЦ МП
Якщо ми подивимось на опитування, то зрозуміємо, що підтримка Московського патріархату низька, а дедалі менше українців зараховують себе до цієї структури. Проте, на жаль, кількість церков не зменшується, при тому, що здебільшого ці храми пусті.
Дуже часто у містах чи селах люди не хочуть переводити громаду Московського патріархату, бо у цих населених пунктах паралельно існували церкви Київського патріархату. Тепер віряни просто "голосують своїми ногами" й ходять до інших храмів,
– розповів релігієзнавець.
Особливо це помітно у великих містах, наприклад, у столиці. На жаль, за понад два роки активної повномасштабної російської агресії жоден храм російської православної церкви у Києві не перейшов до Православної церкви України.
"Це феномен великих міст. Там просто залишається священник у порожньому храмі, але якраз священнослужителі є найбільш заагітовані, тому що вони одні з провайдерів ідеї "русского міра", захисники московської церкви", – зауважив Андрій Ковальов.
Вони не переходять до ПЦУ через різні причини: у когось є родичі у Росії, які служать у Московському патріархаті, хтось каже, що нібито складав присягу на вірність патріарху Кірілу чи російській православній церкві. Тоді виникають логічні питання, як людина, яка складала присягу в духовному центрі країни-агресорки може бути хорошим, дисциплінованим громадянином своєї держави. Адже це означає, що ти і духовно, і реально служиш інтересам Росії.
Зміна назв не означає зміну філософії
Після повномасштабного вторгнення Українська православна церква просто прибрала зі своїх юридичних назв слова "Московського патріархату". Хоча де-юре вони не від'єдналися, але де-факто намагаються подавати себе окремо від МП.
"Ще одна причина, чому ми не бачимо зменшення громад Московського патріархату – це так зване камуфлювання, намагання зачаїтися, буцімто перетворитися на українські громади. Верховна рада зобов'язала всі релігійні організації з духовним центром у Росії привести свої статути й назви до відповідності. Тобто не може бути українська православна церква Московського патріархату – це ж якийсь оксиморон. Яка вона українська, якщо Московського патріархату?" – наголосив релігієзнавець.
Така релігійна організація повинна називатися Російська православна церква або Московський патріархат в Україні, і в жодному разі не називатися українською. В іншому випадку вона має діяти відповідно до закону та приєднувати до Православної церкви України, а вже тоді називатися українською.
Як зрозуміти, що ви потрапили до УПЦ МП
Після зміни назв, московські священники тепер купують україномовні книжки, щоб продовжити служити нібито під виглядом української церкви. Деякі з них навіть перейшли на українську мову богослужіння, лиш би отримати дозвіл провадити свою діяльність.
Українцям, які не є активними парафіянами, дедалі складніше відрізнити, в яку саме церкву вони потрапили. Тому релігієзнавець навів пораду, яка має у цьому допомогти.
Насамперед треба запитати, хто предстоятель цієї церкви. Якщо люди кажуть, що блаженніший Онуфрій – це Московський патріархат. Якщо кажуть, що митрополит Епіфаній – це Православна церква України,
– розповів Ковальов.
Раніше ознакою для розрізнення була ще мова богослужіння, але зараз священник МП активно переходять на українську.
Як Московський патріархат підтримує війну
- Служба безпеки України викрила настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП, який виявився зрадником. Він називав повномасштабну війну "громадянським конфліктом", під час літургій вихваляв Владіміра Путіна, а в усьому, що сталося звинувачував українську владу. На своїй сторінці у російській соцмережі "Вконтактє" священник поширював фейки про ЗСУ.
- З митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), якого звинувачують у діяльності проти України, суд вирішив зняти електронний браслет. Проте він досі не може залишати місце свого проживання без відповідного рішення. Митрополит Паша "Мерседес" виправдовував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет України.
- СБУ провела обшуки в помешканні митрополита УПЦ МП Запорізького і Мелітопольського Луки. Ще у 2022 році РНБО ввела проти нього санкції. Священник казав, що "українці заслужили на бомбардування", протестував проти надання Томосу, а дії української влади порівнював з діями Сталіна й Гітлера.