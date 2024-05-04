Намагаються зачаїтися: чому в Україні досі функціонують церкви Московського патріархату

Ще до початку повномасштабного вторгнення Українська православна церква Московського патріархату вела досить активну пропаганду й впливала на думки наших громадян. Втім навіть після 24 лютого храми УПЦ МП досі є в Україні.

Кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Ковальов розповів 24 Каналу, що варто розрізняти поняття зареєстрованих громад російської православної церкви, а також ставлення суспільства до Московського патріархату.

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Чому в Україні досі є церкви УПЦ МП

Якщо ми подивимось на опитування, то зрозуміємо, що підтримка Московського патріархату низька, а дедалі менше українців зараховують себе до цієї структури. Проте, на жаль, кількість церков не зменшується, при тому, що здебільшого ці храми пусті.

Дуже часто у містах чи селах люди не хочуть переводити громаду Московського патріархату, бо у цих населених пунктах паралельно існували церкви Київського патріархату. Тепер віряни просто "голосують своїми ногами" й ходять до інших храмів,

– розповів релігієзнавець.

Особливо це помітно у великих містах, наприклад, у столиці. На жаль, за понад два роки активної повномасштабної російської агресії жоден храм російської православної церкви у Києві не перейшов до Православної церкви України.

"Це феномен великих міст. Там просто залишається священник у порожньому храмі, але якраз священнослужителі є найбільш заагітовані, тому що вони одні з провайдерів ідеї "русского міра", захисники московської церкви", – зауважив Андрій Ковальов.

Вони не переходять до ПЦУ через різні причини: у когось є родичі у Росії, які служать у Московському патріархаті, хтось каже, що нібито складав присягу на вірність патріарху Кірілу чи російській православній церкві. Тоді виникають логічні питання, як людина, яка складала присягу в духовному центрі країни-агресорки може бути хорошим, дисциплінованим громадянином своєї держави. Адже це означає, що ти і духовно, і реально служиш інтересам Росії.

Зміна назв не означає зміну філософії

Після повномасштабного вторгнення Українська православна церква просто прибрала зі своїх юридичних назв слова "Московського патріархату". Хоча де-юре вони не від'єдналися, але де-факто намагаються подавати себе окремо від МП.

"Ще одна причина, чому ми не бачимо зменшення громад Московського патріархату – це так зване камуфлювання, намагання зачаїтися, буцімто перетворитися на українські громади. Верховна рада зобов'язала всі релігійні організації з духовним центром у Росії привести свої статути й назви до відповідності. Тобто не може бути українська православна церква Московського патріархату – це ж якийсь оксиморон. Яка вона українська, якщо Московського патріархату?" – наголосив релігієзнавець.

Така релігійна організація повинна називатися Російська православна церква або Московський патріархат в Україні, і в жодному разі не називатися українською. В іншому випадку вона має діяти відповідно до закону та приєднувати до Православної церкви України, а вже тоді називатися українською.

Як зрозуміти, що ви потрапили до УПЦ МП

Після зміни назв, московські священники тепер купують україномовні книжки, щоб продовжити служити нібито під виглядом української церкви. Деякі з них навіть перейшли на українську мову богослужіння, лиш би отримати дозвіл провадити свою діяльність.

Українцям, які не є активними парафіянами, дедалі складніше відрізнити, в яку саме церкву вони потрапили. Тому релігієзнавець навів пораду, яка має у цьому допомогти.

Насамперед треба запитати, хто предстоятель цієї церкви. Якщо люди кажуть, що блаженніший Онуфрій – це Московський патріархат. Якщо кажуть, що митрополит Епіфаній – це Православна церква України,

– розповів Ковальов.

Раніше ознакою для розрізнення була ще мова богослужіння, але зараз священник МП активно переходять на українську.

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