Більшість українців вважають діяльність УПЦ МП причетною до російської агресії

Більшість українців вважають, що Українська православна церква московського патріархату сприяла повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Адже мовиться про так звану російську "м'яку силу".

Мовиться про релігійну пропаганду російської православної церкви через діяльність УПЦ МП в Україні. В опитуванні також помітили, що ставлення до Майдану пов'язане з інтерпретацією діяльності УПЦ МП.

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Чи вважають українці, що діяльність УПЦ МП вплинула на вторгнення Росії

Станом на березень 2023 року понад 50% у кожному регіоні вважали діяльність цієї структури (УПЦ МП – 24 Канал) чинником, що сприяв російському вторгненню, тоді як до 18%, залежно від регіону, не погоджувалися з цим,

– виявило опитування.

Згідно з результатами дослідження, орієнтовно 40% опитаних на території всієї України погоджувались з тим, що діяльність Української православної церкви московського патріархату сприяла російській агресії.



Чи сприяла російській агресії діяльність УПЦ МП

Водночас найбільше людей, які погоджувались з тим, що діяльність УПЦ МП сприяла російській агресії – на Заході України – понад 60%. В інших регіонах:

35% – у Центрі країни;

31% – на Сході;

27% – на Півдні.

Натомість тих, хто не згодні з цим твердженням дуже мало як на території всієї країни, так і в різних регіонах – всього орієнтовно 4 – 5%.

Окрім того, більшість людей, які підтримували Революцію Гідності (76%) погоджувались з тим, що діяльність УПЦ МП сприяла російській агресії. Орієнтовно половина опитаних, які не підтримували Майдан, толерантно ставляться до діяльності Української православної церкви Московського патріархату.

Опитування провели 23 – 30 березня 2023 року. Фінансування здійснювалось, завдяки пожертвам у межах проєкту Sustainability4Ukraine методом особистого інтерв'ю в усіх областях, окрім окупованої території та районів бойових дій. Опитали 2017 громадян віком від 18 років. Похибка вибірки – не перевищує 2,3%.

Зауважте УПЦ МП досі підпорядкована Кірілу і Російській православній церкві, – Держетнополітики

Онуфрія відправляли на "нари" та на обмін

Люди помітили митрополита УПЦ МП Онуфрія 6 травня біля Києво-Печерської Лаври. Коли він виходив з території монастиря, то мешканці не стримувались. Йому скандували:

"Онуфрія на обмін!";

"Онуфрія на нари".

Поки настоятель УПЦ МП сідав у машину, його, крім попів, супроводжували чоловіки спортивної статури.

Як Онуфрія з Лаври проводжали: дивіться відео