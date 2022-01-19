Дієвий інструмент тиску на Росію, – США про зупинку "Північного потоку-2"

В адміністрації Джо Байдена вважають, що зупинка "Північного потоку-2" – чи не єдиний важіль впливу на Росію. Наразі сертифікацію газопроводу призупинено.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання журналістів 18 січня.

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Ми (США – 24 канал) продовжуємо вважати, що зупинка трубопроводу "Північний потік-2" є дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо тиснути на Росію зараз,

– сказала вона.

До слова, представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що скандальний газопровід можуть зупинити. Зокрема такий варіант розглядатимуть у випадку вторгнення Росії в Україну.

Сертифікація "ПП-2": що відомо

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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