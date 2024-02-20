Чи будуть у Дії сервіси, пов'язані з мобілізацією: у Мінцифрі зробили заяву

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт закону про мобілізацію. Він передбачає електронний кабінет військовозобов'язаного.

Туди може приходити повістка. У мережі постійно дискутують, чи будуть у Дії сервіси, пов'язані з мобілізацією. Глава Мінцифри Михайло Федоров у інтерв'ю Суспільному розповів про це, пише 24 Канал.

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Чи будуть в Дії сервіси, пов'язані з мобілізацією

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації розповів, що військкомати мають реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Багато залежить від закону про мобілізацію. Які норми в ньому залишаться? Чи буде верифікація даних 60 днів? Чи залишаться електронні засоби й так далі. Від цього буде залежати, як саме буде відбуватися верифікація даних військовозобов'язаних, та як верифікувати інформацію, яку вже містить реєстр,

– пояснив Федоров.

За словами міністра, мовиться про те, щоб:

реєстр був якісним і люди не залишались "поза його радарами";

щоб були якісні дані, на основі яких можна ухвалювати управлінські рішення про мобілізацію. Зокрема, про те, скільки людей, в яких регіонах, які професії.

"А далі, з огляду на закон, будуть ухвалюватися рішення: як люди будуть отримувати повістки, як будуть надавати інформацію про себе. Я не хочу говорити про можливі сценарії, бо закон ще готується до другого читання. Єдине, можу запевнити ще раз, що в Дії не планується відправляти повістки. Там не буде сервісів, які пов'язані з мобілізацією – у якому б форматі Рада не ухвалила законопроєкт", – запевнив міністр.

Він й раніше неодноразово говорив, зокрема, й 24 Каналу, що у Дії повістки не роздаватимуть. Тоді він зазначав, що цього питання немає на порядку денному.

Що ще важливого сказав Федоров про електронний кабінет

Іван Федоров відповів на питання про проєкт "Military ID" – електронний кабінет військовозобов’язаних, який планували в Дії ще у 2021 році. Проте міністр запевнив, що з того часу багато чого змінилось. Зокрема, наразі тримає повномасштабна війна, військових стало набагато більше.

Міністр пояснив, що тепер це виглядає як окремий проєкт, що потребує власної інфраструктури. Михайло Федоров запевнив, що у Міноборони вже є спроможність розвивати подібні проєкти.

Глава Мінцифри пояснив, що коректно, якщо Міноборони, як власники цієї системи, почнуть першими говорити про проєкт. Проте запевнив, що там немає нічого нового або складного.