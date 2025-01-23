Трамп може знищити економіку Росії: перед Путіним постане 2 проблеми

Трамп тверезо оцінює стан російської економіки і прекрасно розуміє, що вона перебуває у вкрай складному становищі, яке дедалі погіршується. Зі стратегічного погляду це говорить про те, що краще не поспішати підписувати мир з противником, який слабшає, а почекати, поки він послабне остаточно.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив засновник руху "Демократична Росія" Євген Севастьянов, підкресливши, що одними лише економічними важелями сьогодні не обійтися, США доведеться тиснути сильніше, надавати посилення у військовому плані. Можливо, відповідальність за це буде покладатися більше на Європу.

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Позиція Китаю щодо Росії може змінитися

Севастьянов озвучив, що наразі позиція президента США доволі чітка. Трамп розуміє, що російсько-українська війна не потрібна, що відповідальний за її початок та продовження Путін, що позиції російського диктатора погіршуються.

У словах Трампа, зі слів засновника руху "Демократична Росія", прозвучало, що він обмежиться введенням економічних санкцій. Цим, на його думку, Путіна зараз не налякати.

Він вже пристебнувся до китайської економіки, його більше хвилює, як його буде підтримувати на плаву Сі Цзіньпін. Китай не покине Росію. Хоча його погляд може змінитися, коли розпочнуться прямі перемовини Трампа і Сі,

– спрогнозував Севастьянов.

Реверанс на користь очільника Кремля

Засновник руху "Демократична Росія" розповів, що за останній рік йому доводилось багато сперечатись з людьми, які стверджували, що прихід Трампа до влади стане катастрофою для України, бо він буде підтримувати Путіна.

Однак Севастьянов вважає, що немає ніяких практичних приводів так думати. З його слів, у Трампа першочергові завдання будуть пов'язані з США, другорядні – з Китаєм, а Путін та війна в Україні для нього завдання 5-го рівня.

"Зараз це все підтверджується. Він сьогодні зосереджений на розв'язанні проблем США. Тарифи, які він буде вводити – пов'язані з Китаєм. На європейському фронті він запропонував Путіну швидко підписати мир. Це величезний реверанс на користь Путіна, бо далі для нього ситуація буде тільки погіршуватись", – впевнений Севастьянов.

США можуть витіснити російську нафту зі світового ринку

Відмова Путіна йти назустріч та підписувати мирну угоду, зі слів Севастьянова, призведе тільки до одного висновку – треба буде зробити так, аби врешті він погодився. Економічні санкції в цьому посприяють, вони вигідні для США.

Прихід до влади Трампа, на думку Севастьянова, означатиме збільшення ролі американської нафти на світовому ринку, вона може надходити туди й продаватися там за умови доволі високих цін. Для того, щоб їх підтримувати при появі нових великих обсягів, треба когось з цього ринку прибрати.

Сьогодні, зі слів засновника руху "Демократична Росія", на чверть впало постачання російської нафти з Балтики, Індія відмовляється від закупівлі російської нафти на користь американської, Європа буде купувати енергоресурси у США.

"Все це веде до того, що Путін постане перед проблемою введення військової економіки (це відмова від нормальних платіжних інструментів), або зіштовхнеться з інфляцією, що наростатиме. Одним з варіантів може стати конфіскація заощаджень громадян, буцімто тимчасова, але насправді постійна. Як робив це Сталін", – вважає Севастьянов.

Нагадаємо, 47-й президент США Трамп закликав завершити "безглузду війну", інакше йому доведеться ввести високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується. Прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь на це озвучив, що Росія готова до рівноправного діалогу з США, чекає сигналів, яких поки що не надходило.