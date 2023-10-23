Панікувати не треба: чи планують надсилати повістки через Дію

Багатьох українців хвилює, чи роздаватимуть повістки через додаток Дія. Розробники розставили всі крапки над "і" та дали остаточну відповідь.

Керівник з розвитку електронних послуг Дія в команді Мінцифри Мстислав Банік офіційно наголосив, що в Дії повісток не видаватимуть.

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Повісток у Дії не передбачається

Коментуючи повідомлення у соцмережах, у Дії вчергове наголосили, що через додаток повістки не видаватимуть.

В Дії повістки не плануються, не розглядаються і не треба панікувати й вірити жодним фейкам на цей рахунок,

– наголосив Мстислав Банік.

Також він зазначив, що у додатку досі не відображаються дозволи на зброю. Наразі в Дії співпрацюють з МВС, щоб розв'язати це питання.

Ми з МВС продовжуємо працювати над тим, щоб максимальна кількість власників зброї могли отримати свої дозволи без додаткових поїздок та верифікації документів і так далі. Зачекайте, процес ще іде,

– сказав він.

В Дії можна буде перевірити, чи включені ви в реєстр військовозобов'язаних

В Україні створили реєстр "Оберіг" – це електронний реєстр військовозобов'язаних. Усі ці дані будуть доступні Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.

Натомість громадяни теж матимуть доступ до цього реєстру через додаток Дія – в ньому можна буде подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити наявність даних про включення себе до реєстру.