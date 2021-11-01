У Дії з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів
Джерело:телеграм Михайла Федорова
У Дії зараз проходить бета-тест COVID-сертифікатів на основі ПЛР-тестів. Щоправда, поки що лише доступні результати аналізів лабораторій "ДІЛА", "Ескулаб", "Смартлаб" і "Дніпролаб".
Через роботу в тестовому режимі, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає активно долучатися до випробовування нової опції та надсилати відгуки про її роботу.
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Сертифікат буде дійсним 72 години
Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України працюють спільно з Мінцифри для підключення інших лабораторій до системи, щоб люди могли отримувати сертифікати на основі ПЛР-тесту.
Сертифікат, як і тест, діятиме протягом 72 годин. Михайло Федоров нагадав, що Дію потрібно часто оновлювати.Зверніть увагу! Якщо ви протягом останніх 3 діб робили ПЛР-тест в одній із 4 лабораторій, які співпрацюють з Мінцифри, то у вас є можливість отримати такий сертифікат. Для цього необідно зареєструватися за цим посиланням.
Боротьба з підробленими сертифікатами: останні новини
- У Вінниці місцевий бізнесмен продавав фейкові сертифікати про вакцинацію з внесенням даних в Дію. Вартість "послуги" для "клієнтів" становила 250 євро.
- У Києві за добу 28 жовтня правоохоронці виявили 11 підроблених COVID-сертифікатів.
- На кордоні з Україною польські прикордонники затримали понад 500 людей з підробленим сертифікатом про вакцинацію.
- У Львові правоохоронці затримали мешканців Тернопільщини та Вінниччини, які з підробленими сертифікатами планували перетнути кордон. Через це поліція розпочала 2 кримінальні провадження.