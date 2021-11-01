У Дії з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів

У Дії зараз проходить бета-тест COVID-сертифікатів на основі ПЛР-тестів. Щоправда, поки що лише доступні результати аналізів лабораторій "ДІЛА", "Ескулаб", "Смартлаб" і "Дніпролаб".

Через роботу в тестовому режимі, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає активно долучатися до випробовування нової опції та надсилати відгуки про її роботу.

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Сертифікат буде дійсним 72 години

Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України працюють спільно з Мінцифри для підключення інших лабораторій до системи, щоб люди могли отримувати сертифікати на основі ПЛР-тесту.

Сертифікат, як і тест, діятиме протягом 72 годин. Михайло Федоров нагадав, що Дію потрібно часто оновлювати.

Боротьба з підробленими сертифікатами: останні новини

У Вінниці місцевий бізнесмен продавав фейкові сертифікати про вакцинацію з внесенням даних в Дію. Вартість "послуги" для "клієнтів" становила 250 євро.

У Києві за добу 28 жовтня правоохоронці виявили 11 підроблених COVID-сертифікатів.

На кордоні з Україною польські прикордонники затримали понад 500 людей з підробленим сертифікатом про вакцинацію.

У Львові правоохоронці затримали мешканців Тернопільщини та Вінниччини, які з підробленими сертифікатами планували перетнути кордон. Через це поліція розпочала 2 кримінальні провадження.