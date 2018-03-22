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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Дизайнер припустив, як може виглядати новий iPad Pro X

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Дизайнер припустив, як може виглядати новий iPad Pro X
Дизайнер припустив, як може виглядати новий iPad Pro X / Фото з відкритих джерел

Під час конференції WWDC Apple, запланованої на 27 березня, компанія може представити новий iPad Pro. Тож дизайнер Мартін Хайек створив реалістичний концепт пристрою.

Знімки розміщені на сайті martinhajek.com.

Ззовні iPad Pro Х нагадує збільшений iPhone X.

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Раніше інсайдери заявляли, що iPad Pro X наступного покоління стане першим планшетом з підтримкою технології Face ID. Ґаджет отримає тонкі рамки навколо дисплея і позбудеться фізичної кнопки Home.

Хайек врахував саме ці чутки і створив концепт iPad Pro, заснований на дизайні флагмана iPhone X.

Також відомо, що планшет отримав величезний дисплей з діагоналлю 12,9 дюйма або й більше. Рамки навколо екрану відсутні, а у верхній частині розміщена компактна панель з системою Face ID, динаміком і іншими сенсорами. Більш того, на задній кришці планшета буде встановлена вертикальна подвійна камера.

Як відомо, нову лінійку iPad Pro анонсували на 4 червня - в перший день конференції розробників WWDC 2018.

Дизайнер припустив, як може виглядати новий iPad Pro X

Як може виглядати новий iPad Pro X

Теги: Техно iPad Apple Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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