У п'ятницю, 9 жовтня Дональд Трамп під час телефонної розмови із Володимиром Путіним домовився про постачання російського дизельного пального. У вівторок, 13 жовтня, очільник Білого дому видав чергову абсурдну заяву.

Президент США сказав, що Кремль постачає дизель не його країні. Про це він розповів під час розмови із журналістами.

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп розповів, що Москва постачає дизельне пальне не Вашингтону. Також він розповів, куди йдуть російські енергоносії.

Росія не постачає дизельне пальне саме нам, вона постачає його всьому світу,

– заявив американський президент.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 9 жовтня, президенти США та Росії уклали угоду про постачання російського дизелю. Після цього Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє країні-агресорці постачати паливо на світові ринки.

Абсурдності заяві американського президента додають його ж заяви, зроблені після домовленостей із Путіним. За словами Трампа, Росія мала негайно поставити понад 300 тисяч тонн пального, 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом ще 1 мільйон тонн. Також він казав про можливість постачання ще 3 мільйонів тонн, проте це мало залежати від стану російських НПЗ.

Аналітики CNN писали про те, що угоду подавали як спосіб знизити ціни для споживачів, проте насправді вона має виключно політичний характер. Експерти зазначали, що обіцяні обсяги покриють потреби США лише на півтора дня.