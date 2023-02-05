Серед росіян посилюється дезертирство, пригнали "СОБР", бо всіх не спіймати, – Жданов

В Росії триває мобілізація. Однак не всі ціною власного життя згодні йти в наступ, тому все частіше стає відомо про випадки дезертирства.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Росіяни використовують спеціальні загороджувальні загони, аби ловити дезертирів

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Жданов наголосив, що проблема дезертирства в російській армії набуває масового характеру. Раніше загороджувальні загони кадирівців відкривали вогонь по ув'язнених-втікачах, які відмовлялися йти в атаку. Експерт згадав реальні випадки таких розстрілів – показових вбивств, аби інші не відмовлялися йти в наступ.

Як відловлюють дезертирів

За словами військового експерта, подібна ситуація відбувається зараз із мобілізованими, однак їх не розстрілюють.

На Бахмутському напрямку наша розвідка спостерігає російський підрозділ "СОБР" (спеціальний загін швидкого реагування – 24 Канал),

– додав Жданов.

Завданням цих загонів є відловлювання мобілізованих, які втекли з поля бою, зауважив мовець.

Він переконаний, що "СОБР" відправили саме на Бахмутський напрямок, адже там тісна забудова, і якщо дезертири прорвуться в інші населені пункти, то зловити їх буде вже майже неможливо.

Жданов згадав, що на правому березі Херсона в степовій місцевості мобілізованих-дезертирів шукали з допомогою вертольотів.

Жданов про дезертирство серед росіян: дивитись відео

Ситуація на Бахмутському напрямку: останнє