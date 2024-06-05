Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік, – Верещук

17-річні українці, які зараз перебувають за кордоном, отримають відтермінування щодо взяття на військовий облік. В Уряді вважають, що це допоможе уникнути зайвого навантаження на ВЛК.

Віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що вже розроблено відповідну постанову. Наразі вона знаходиться на стадії погодження.

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Коли буде видано постанову

Верещук повідомила, що 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, відтермінують взяття на облік.

Вона зазначила, що в Міноборони кажуть про те, що такі особи мають приїхати до України та стати на облік, адже так продиктовано чинними правила. Втім, віцепрем'єр додає, що Уряд працює над тим, щоб змінити це.

Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації,

– заявила Верещук.

За її словами, вже розроблено відповідну постанову, яка зараз проходить погодження і найближчим часом буде прийнята.

Відповідно до цієї постанови, взяття на облік буде відтерміновано або до повернення допризовників і призовників в Україну, або до завершення воєнного стану в країні.

Що цьому передувало

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що українці за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік в ТЦК.

Втім, зробити це дистанційно неможливо, тому потрібно повернутися до України та з'явитися в один із ТЦК та СП.

"Ті українці, які перебувають за кордоном, вони так чи інакше лишаються нашими громадяни, тому законодавство розповсюджується й на них", – заявив речник Міноборони.

За словами Лазуткіна, якщо відповідні особи хочуть бути громадянами України і пов'язують своє майбутнє з Україною, то це варто зробити.