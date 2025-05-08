"Покаже, хто справжній господар Росії": з якою метою Сі Цзіньпін полетів у Москву

Приїзд Сі Цзіньпіна може стати стримувальним фактором, який тимчасово убезпечить Росію від атак українських безпілотників. Втім, це залежатиме від домовленостей між Пекіном і Вашингтоном. Водночас сам візит Сі до Москви має на меті продемонструвати силу та вплив Китаю.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що приїзд Сі Цзіньпіна до Росії до святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні має принаймні кілька конкретних цілей.

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Навіщо Сі їде до Москви

Одна з них – продемонструвати, що Росія залишається під контролем Китаю, адже нині вона залежить від Пекіна більше, ніж від США.

Це підтверджують цифри: обсяг торгівлі між Росією та Китаєм у 2024 році сягнув приблизно 230 мільярдів доларів. Для порівняння – зі США лише трохи більше трьох мільярдів.

Китай заявляє: "Ми й далі підтримуватимемо", – і Росія це розуміє, тому не поспішає розривати зв'язки з Пекіном. Сі демонструє, що навіть за таких умов він готовий прилетіти,

– зазначив Валерій Клочок.

Він додав, що питання про те, чи завдаватиме Україна ударів по Росії під час так званого триденного перемир'я, яке запропонував Владімір Путін, залежить від того, чи домовляться між собою Вашингтон і Пекін щодо безпеки цього візиту. США можуть долучитися до процесу. Позиція Москви, ймовірно, не буде врахована.

Цікаво! Українські безпілотники справді можуть створити проблеми російським аеропортам. Так, 6 травня через атаку дронів у Росії не працювало 13 аеропортів. Поблизу Москви цивільні літаки змушені були сідати на запасних аеродромах.

Якщо між сторонами буде досягнуто хоча б попередніх домовленостей чи з'явиться розуміння щодо намірів Сі долучитися до продовження перемир'я, можливо, Україна тимчасово утримається від застосування безпілотників.

Але це можливо лише в тому разі, якщо, наприклад, Трамп погодиться залучити Китай до переговорного процесу. Сі справді може натиснути на Путіна й знайти аргументи для щонайменше продовження перемир'я. Або ж ми побачимо зовсім інший сценарій – присутність лідера Китаю жодним чином не вплине на інтенсивність ударів безпілотників по території Росії. Є два варіанти розвитку подій,

– сказав Валерій Клочок.

Він також наголосив, що все залежить від того, наскільки тісними нині є закриті дипломатичні контакти між Вашингтоном і Пекіном.