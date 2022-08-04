Для чого окупанти сунуть на Харків: експрацівник СБУ припустив плани ворога

Російські військові отримали наказ з кремля захопити Харків та область. Там почастішали атаки окупантів. Для чого окупанти сунуть на Харків та які в них плани на місто – читайте відповідь експерта у статті.

Для чого окупанти сунуть на Харків

Про це 24 каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак. Він каже, що в окупантів намір не просто захопити Харків, а знищити.

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На його думку, в окупантів така стратегія – вони не мають на меті захопити місто та використовувати його на свою користь.

Вони це просто знищують і потім приходять на руїни. Окупантів це повністю влаштовує. В них немає логіки, наприклад, захопити нафтопереробний завод, щоб він працював на них, росіяни його просто знищують, щоб він взагалі не працював ні на Україну, ні на росію,

– пояснив Ступак.

Є ще один варіант – відтягування ЗСУ від Півдня

Експрацівник СБУ наголосив, що наступ на Харків - це може бути ще як варіант відтягування наших військових від Півдня.

"Окупанти хочуть всюди бути, бо вони бачать, що в нас є передумови контрнаступу на Півдні. Тому, можливо, вони таким чином намагаються розсередити наші війська по всіх фронтах, щоб ми не мали на якомусь напрямку суттєвої переваги, а були всюди по трохи, щоб знищити ЗСУ", – відповів Ступак.

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