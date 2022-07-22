Для чого росія береже високоточні ракети "Кинджал": думка військового експерта

Росіяни намагаються берегти свої якісні високоточні ракети "Кинджал", які майже взагалі неможливо перехопити.

В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник пояснив, по чому російські окупанти могли б їх застосовувати.

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На думку експерта, ворог про свої цілі говорить прямо. Адже росіяни не одноразово заявляли про те, що вони готові завдавати ударів по центрах прийняття рішень. Далі ми маємо самі розуміти про що йде мова.

На мій погляд, наша столиця залишається в найбільш загрозливому стані. А також усі без винятку адміністрації, які є на території України,

– повідомив Петро Черник.

"Маю на увазі військово-цивільні адміністрації обласного значення. Зрештою не так важливо, які це будуть обʼєкти", – додав Черник.

За його словами, важливо те, що противник не зупиниться й Вінниця тому є прямим свідченням.

"Коли вони не можуть вирішити свою проблематику на полі бою за простим принципом – нанести вогневе ураження армії, тоді вдаються до своєї старої, як світ, ще ординської тактики – терору та залякування місцевого населення", – підсумував експерт.

Дивіться відео про російські ракети:

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