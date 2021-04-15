Через туристичний сезон в Криму: для жителів півострова може не вистачити води

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Вододефіцит у Криму може загостритись через туристичний сезон. Води нібито може не вистачити, якщо до півострова приїдуть російські туристи, які не змогли потрапити в Туреччину.

Джерело:

"Підйом"

У низці міст Криму наразі водопостачання відбувається за графіком. Наприклад, в Алушті окупаційна влада чекає активного танення снігових гірських шапок, щоб вибудувати схему подачі води на теплий період,

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Кримчани побоюються, що в туристичний сезон подачу води на півострові обмежать ще сильніше, ніж раніше.

У Криму постачають воду за графіком

За інформацією так званою "адміністрацією" Криму, на півострові діє графік, який ввели з 25 лютого. Тобто водопостачання відбувається:

  • від 5:00 до 10:00;
  • від 17:00 до 22:00.

"Наразі розробляють усі можливі схеми. До засідання комісії жодні заходи не вводять", – мовиться у повідомленні. Єдине водосховище, яке нібито забезпечує Алушту водою – це Ізобільненське.

Зверніть увагу! Згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальною за проблеми води у Криму є країна-окупант – Росія.

Водночас в Ялті поки не обговорюють введення нових обмежень. Попри це, графік постачання води там також діє:

  • від 6:00 до 9:00;
  • від 18:00 до 21:00.

Що відомо про воду в Криму

  • До того, як Росія окупувала Крим, Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%.
  • Через нестачу води потерпають степові райони Криму, зокрема гинуть дерева. Адже дії окупаційної влади призвели до засолення ґрунту.
  • Попри це, Україна не відновить водопостачання в Крим, поки півострів – окупований Росією.