Для Лукашенка наступають погані часи, – Огризко про зустріч білоруського диктатора і Путіна

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко поїхав за підтримкою до очільника Кремля Володимира Путіна. Безумовно, білоруський диктатор проситиме в Путіна гроші.

Адже за цих обставин, які склалися, інших варіантів, окрім просити гроші, в нього немає. Таку думку в ефірі висловив дипломат Володимир Огризко.

Зверніть увагу Путін може попросити в Лукашенка визнати Крим російським в обмін на гроші, – Яковенко

За його словами, чи дасть Путін якийсь капітал для Лукашенка – запитання риторичне і багатофакторне. Не можна однозначно сказати, що відбуватиметься на зустрічі диктаторів.

Але я боюсь, що для Білорусі і для Лукашенка персонально наступають насправді погані часи,

– зазначив Огризко.

Він наголосив, що така ситуація наближає президента Білорусі до необхідності або повністю "підняти руки", або спробувати вкотре обманути Путіна.

Російські пропагандисти проти Лукашенка

Категорія "журналістів" – російських пропагандистів, як відзначив дипломат, раптом заговорили, що поведінка Лукашенка – погана, а Росія повинна насправді забрати 6 областей і не кидати в небезпеці росіян, які живуть у Білорусі.

"Російська пропаганда просто так це не говорить. Це означає, що в інформаційний простір "вкидають" тему, яка потім почне жити далі", – додав Огризко.

Огризко сказав, що чекати від зустрічі Путіна і Лукашенка: дивіться відео

Коротко про зустріч Путіна і Лукашенка