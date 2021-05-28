Для Лукашенка наступають погані часи, – Огризко про зустріч білоруського диктатора і Путіна

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко поїхав за підтримкою до очільника Кремля Володимира Путіна. Безумовно, білоруський диктатор проситиме в Путіна гроші.
Адже за цих обставин, які склалися, інших варіантів, окрім просити гроші, в нього немає. Таку думку в ефірі висловив дипломат Володимир Огризко.
Зверніть увагу Путін може попросити в Лукашенка визнати Крим російським в обмін на гроші, – Яковенко
За його словами, чи дасть Путін якийсь капітал для Лукашенка – запитання риторичне і багатофакторне. Не можна однозначно сказати, що відбуватиметься на зустрічі диктаторів.
Але я боюсь, що для Білорусі і для Лукашенка персонально наступають насправді погані часи,
– зазначив Огризко.
Він наголосив, що така ситуація наближає президента Білорусі до необхідності або повністю "підняти руки", або спробувати вкотре обманути Путіна.
Російські пропагандисти проти Лукашенка
Категорія "журналістів" – російських пропагандистів, як відзначив дипломат, раптом заговорили, що поведінка Лукашенка – погана, а Росія повинна насправді забрати 6 областей і не кидати в небезпеці росіян, які живуть у Білорусі.
"Російська пропаганда просто так це не говорить. Це означає, що в інформаційний простір "вкидають" тему, яка потім почне жити далі", – додав Огризко.
Огризко сказав, що чекати від зустрічі Путіна і Лукашенка: дивіться відео
Коротко про зустріч Путіна і Лукашенка
- Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко на тлі затримання журналіста Романа Протасевича вирішили зустрітись 28 травня в Сочі.
- Білоруський журналіст Зміцер Міцкевич вважає, що така зустріч не буде дуже приємною.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зближення Росії і Білорусі загрожує безпеці нашої держави.