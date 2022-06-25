Для Лукашенка це стане останнім наказом, – Жданов про можливий вступ Білорусі у війну

В української розвідки немає жодних даних про передумови чи підготовку вторгнення. Проте наші захисники в будь-якому разі слідкують за ситуацією та готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

Військовий експерт Олег Жданов схиляється до позиції української розвідки. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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"Для Лукашенка це може стати останнім наказом, який він віддасть на посаді, яку незаконно обіймає. Або взагалі в цьому житті", – повідомив Олег Жданов.

Такий наказ може спричинити соціальний вибух. Все ж таки в Білорусі антивоєнні настрої набирають обертів,

– розповів Жданов.

За його словами, там народ в першу чергу ставить питання: "Навіщо нам взагалі війна?". В цьому не малу роль зіграла російська армія, коли в січні перебуваючи на навчаннях у Білорусі.

Як вплинули російські війська

Олег Жданов зазначив, що білоруси зрозуміли, що таке російська армія і загалом війна.

Вони на собі відчули наслідки. Білоруська армія використовувалася, як прислуга для російської армії. Вони перевантажували тіла вбитих російських солдатів. Перевантажували поранених, яких привозили, та грузили їх в санітарні поїзди,

– повідомив Олег Жданов.

"Білоруси були позбавлені можливості нормально обслуговувати в медичних закладах, тому що вони були повністю забиті російськими пораненими. Навіть білоруських солдатів, особливо строковиків, застосували для відмивання техніки, яка прийшла на ремонт, від крові й залишків людських тіл", – додав Жданов.

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