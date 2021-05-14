Для нього це важко, – Зеленська розповіла, як президент переживає втрати на фронті

Олена Зеленська заявила, що президент дуже важко переживає загибель українських військових на фронті. За її словами, глава держави не може спокійно рахувати смерті та поранення.

Джерело:

ТСН

Про це перша леді повідомила у програмі "VIP з Наталією Мосейчук". Це було її перше телевізійне інтерв'ю в другу річницю інавгурації чоловіка.

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Для нього це і є ідея фікс та ціль життя. Для нього це важко. Він не може рахувати десятками тисяч поранених і вбитих та просто спокійно дивитись на це, як на перебіг подій. Щоразу він дуже переживає, розбирається,
– сказала вона.

Олена Зеленська зазначила, що президент щодня читає зведення, які надходять з передової.

"Дуже круто, коли там нічого немає. А коли є – починаються довгі телефонні перемовини з Міністерством оборони про те, що це і як це могло статись", – додала перша леді.

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