Для Росії є лише один сценарій: смерть Пригожина запустила незворотні процеси в Кремлі

Російська влада зробила все можливе, щоб загибель Євгенія Пригожина в авіакатастрофі у Тверській області не набула широкого розголосу. Саме тому й похорон власника ПВК "Вагнера" відбувся таємно.

Водночас нібито несподівана смерть Пригожина стала сигналом для російських еліт. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зазначивши, що саме її представники мають вирішити подальшу долю Владіміра Путіна та взяти владу в Росії у свої руки.

Читайте також Версія з двійником, помста Путіна і що чекає на ПВК "Вагнер": як світ реагує на смерть Пригожина

Подоляк звернув увагу на те, що російська влада відмовила брати участь у розслідуванні катастрофи бразильські компанії, яка побудувала літак Embraer Legacy. Саме на ньому й розбився Пригожин.

Проте якщо й відбудеться розслідування цієї авіакатастрофи, то воно буде фіктивним. Росія не буде залучати до нього міжнародні інституції, зробивши виключно "внутрішньоросійським".

"Це ще раз підкреслює, що авіакатастрофа з Пригожиним відбулась виключно через особисту позицію Путіна. Тобто він є замовником вбивства Пригожина. Думаю, в Росії це вже розуміють всі, хто більш-менш свідомо підтримував Пригожина", – наголосив радник глави ОПУ.

Путіна потрібно прибрати

Водночас він впевнений, що демонстративне вбивство Пригожина у повітрі над Тверською областю запустило незворотні механізми в Кремлі.

Сьогодні представники російських еліт свідомі, що Путін не є договороспроможнім. Навіть всередині еліт він не буде тримати жодного слова. Він ставиться абсолютно підозріло до свого оточення та буде знищувати всіх, тому що параноїдально усього боїться,

– наголосив Подоляк..

До того ж Путін буде заглиблюватися у руйнівний конфлікт не тільки з Україною, але й з іншими, особливо технологічними країнами. І в такий спосіб позбавить свої еліти права в майбутньому відновити співпрацю з цими державами.

Тому в Кремлі вже всім є очевидним, що Путіна потрібно прибирати, адже домовитися з ним про якісь правила неможливо.

Михайло Подоляк про наслідки смерті Пригожина для російських еліт: дивіться відео

Чинник непередбачуваного Путіна

Відповідно еліти розуміють, що далі будуть тільки втрачати. Ба більше, в певний момент вони можуть почати зникати фізично через параноїдальність Путіна.

Історія з Пригожиним продемонструвала, що для Росії існує лише один сценарій. Якщо хтось з російських еліт ще хоче залишитись з головою на плечах, їм потрібно вчинити декілька важливих кроків:

позбавитись Путіна у будь-який спосіб;

сформувати перехідний транзитивний уряд;

домовлятися з Україною про те, що росіяни швидко залишають нашу територію;

домовлятись з іншими країнами з приводу того, що транзитивний уряд гарантує певні правила чи домовленості у післявоєнний час. А далі виходити на легальні публічні домовленості.

"Однак існує чинник непередбачуваного Путіна. Поки він є такий, як сьогодні, вони не матимуть жодного шансу вийти без особистих суттєвих втрат, зокрема фізичних, з цієї війни. Тому їм необхідно ухвалити для себе відповідні рішення", – зазначив Михайло Подоляк.

Що відбувається в Росії після загибелі Євгенія Пригожина

Ватажок вагнерівців загинув 23 серпня в авіатрощі, яка сталась у Тверській області. На борту літака Embraer Legacy перебували 10 людей – разом з Пригожиним та командиром "Вагнера" Дмитром Уткіним. Всі вони загинули.

Після смерті Пригожина в Росії посилилось протистояння між "вежами" Кремля. А тому не можна виключати нового "перевороту". Ініціатором його може стати якась інша російська приватна компанія.

Такий сценарій не виключають і спецслужби Росії, а тому намагаються попередити новий можливий заколот. Силовики докладають зусиль, щоб контролюють ситуацію в країні-агресорці та не допустити повторення "маршу справедливості" на Москву, який вчинив Пригожин з вагнерівцями у червні.