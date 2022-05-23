Для вивозу краденого металу та зерна окупанти відновлюють залізницю у Маріуполі

Агресор планує збільшити об'єми краденого зерна та металу, які зберігаються у морському порту Маріуполя. Для цього російські окупанти почали відновлювати залізницю у практично зруйнованому місті.

Про це уранці 23 травня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Дії окупантів він назвав нічим іншим, як прямим мародерством

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Росіяни продовжують викрадати українські ресурси

Андрющенко зазначив, що через проблеми з відновленням роботи порту, окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею.

Росіяни терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та станції Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи,

– розповів він.

Мотивацією загарбників стали гроші, які можна вилучити із продажу краденого на українських землях.

Декілька десятків мільйонів доларів США – достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя. Росія – країна-мародер, "русский мир" – лише знищення і пограбування", – додав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: коротко

, що за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські окупанти взялися відновлювати залізничну інфраструктуру в районі Куп’янська. Це необхідно ворожим військам для оперативного перекидання вантажів.

Проблеми із водою:

За словами заступника мера Сергія Орлова, до 150 тисяч маріупольців ще заблоковані у місті.

ВООЗ робить заяви щодо можливого поширення холери в тимчасово окупованому Маріуполі.

У місті зруйновані усі каналізаційні системи, проте це не зупиняє рішення окупантів подати місцевому населенню брудну воду. За попередніми оцінками, до 10 тисяч маріупольців можуть померти через інфекційні хвороби.

Поки окупанти продовжують експерименти з водопостачанням, маріупольці облаштовують імпровізовані колодязі скрізь, де можуть знайти воду. Звісно, вона не питна, але іншої в місті немає.

Андрющенко також розповів, що через засмічені каналізації дощова вода змішується разом з тілами людей та сміттям. Наслідком буде гниття й поширення трупної отрути по всьому місту.

Нова пропускна система:

З 21 травня у Маріуполі діє нова пропускна система – люди. які хочуть пересуватися містом, повинні мати із собою спеціальні "перепустки".

Так, тим, хто хоче в'їхати до міста, необідно отримати перепустки для автомобіля та пасажирів. Їх видають у "фільтраційних" пунктах у Мангуші та Виноградному.

Аби покинути Маріуполь, потрібні аналогічні перепустки на виїзд.

Для пересування Маріупольським районом також потрібно мати перепустку. Зауважимо, що за цими перепустками в'їзд до районного центру заборонений.

Депортація українців:

Російські окупанти проводять масову депортацію з Маріуполя. Лише протягом 21 травня до Росії примусово вивезли 313 осіб.

З "фільтраційного" пункту у селі Нікольське депортували в Росію 70 осіб, зокрема 12 дітей;

З "фільтраційного" пункту у селі Безіменне депортували 175 осіб, серед них – 17 дітей.

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