Для вторгнення їх має бути хоча б втричі більше, – Данілов про війська Росії біля кордону

Олексій Данілов заявив, що Україна не фіксує великого скупчення російських військ біля нашого кордону. Наразі відбувається переміщення підрозділів, але це – некритично.

Їх має бути більше, – Данілов

Водночас загроза повномасштабного вторгнення агресора існує вже 8 років. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.

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Для повномасштабного вторгнення їх має бути щонайменше у 3, 4, 5 разів більше, ніж є зараз. Чи існує загроза? Звісно, для нас вона існує постійно,

– наголосив Данілов.

Він зазначив, що для України не новина те, що російські військові перебувають на Донбасі. Адже якби їх там не було, то питання Донецької та Луганської областей давно б закрили.

Де є райони найбільшої небезпеки

У Маріуполі,

в Донецькій області,

Луганській області.

Данілов розповів, у якому випадку Росія вдасться до зброї

Чиновник підкреслив, що президент Росії Володимир Путін хоче закріпити окупацію Криму. Для цього йому потрібно, щоб наша країна перестала існувати у тих кордонах, в яких вона є зараз. Це завдання номер один для агресора.

За словами секретаря РНБО, російський президент хоче розколоти Україну на кілька частин. Робитиме він це шляхом внутрішньої дестабілізації України. Якщо ж агресору це не вдасться, то лише тоді він може використати зброю. Однак Збройні сили України до цього готові.

Коротко про війська Росії біля кордону України

Про нарощування російських військ біля кордону України говорять ще з жовтня.

За даними розвідки, агресор може вдертися на нашу територію у січні – лютому 2022 року.

У Міноборони вже розширили перелік спеціальностей, представниці яких повинні стати на облік у військкоматі.

Водночас Росія фактично поставила ультиматум США і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки". Серед них вона вимагає не брати Україну до складу Альянсу.

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