Завжди вдало виходив із безнадійних ситуацій: на фронті загинув боєць бригади "Едельвейс"
Джерело:Ростислав Заремба
На фронті загинув український військовий Дмитро Амброзяк з Івано-Франківської області. Йому назавжди залишилось 35 років.
Дмитро Амброзяк – боєць-сапер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". На жаль, він загинув на Запоріжжі.
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Що відомо про загиблого Героя
Дмитро Амброзяк народився 1988 року і проживав у селі Забережжя. Чоловік був досвідченим бійцем і завжди вдало виходив із практично безнадійних ситуацій на фронті.
З початку червня цього року військовий вважався зниклим безвісти. Однак днями стало відомо про його загибель. Дмитро помер від численних осколкових та кульових поранень 8 червня біля села Роботине Пологівського району Запорізької області.
Зустріч траурного кортежу з Дмитром Амброзяком запланували о 16:30 27 червня на Алеї героїв у центрі Богородчан.
Дмитро Амброзяк загинув на Запоріжжі / фото із соцмереж
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