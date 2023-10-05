Біля Роботиного у боях загинув заступник командира роти з Хмельниччини

На жаль, війна в Україні забрала життя ще одного Героя. Загинув капітан Збройних Сил Дмитро Денисюк.

Він був заступником командира мехроти одного з батальйонів 47-ї ОМБр "Маґура". Йому назавжди залишилось 28 років.

Дивіться також Хотів помститися за рідну Нову Каховку: на фронті загинув доброволець Роман Шаповал

Що відомо про загиблого бійця

Дмитро родом із Хмельниччини з села Крупець. Він обіймав кілька посад у двох військових формуваннях. Так, чоловік був заступником командира механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4699 (47-ма окрема механізована бригада "Маґура").

Також Дмитро був начальником служби пожежної безпеки в/ч А2678 (124-й об’єднаний центр забезпечення).

На жаль, захисник загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання біля села Роботине, що на Запоріжжі.



Загиблий Дмитро Денисюк / фото із соцмереж

Війна забирає найкращих