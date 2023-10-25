Удар по "Новій пошті": у Харкові попрощались з 30-річним батьком немовляти Дмитром Герасічкіним

Внаслідок атаки на термінал "Нової пошти" на Харківщини загинуло шестеро працівників поштового сервісу. Серед них – Дмитро Герасічкін. Чоловікові було 30 років, не так давно в нього народився син.

Власне, 21 жовтня Росія вдарила по терміналу в селищі Коротич. У середу, 25 жовтня, журналісти опублікували кадри похорону Дмитра Герасічкіна. Родом він був з села Кам’янка, що зараз перебуває під постійними обстрілами.

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Як Дмитра Герасічкіна проводжали в останню путь

На момент загибелі чоловікові було всього 30 років. Не так давно, 4 жовтня, в нього народився син. Віддати останню шану Дмитрові прийшли його односельці з Кам’янки.

Варто сказати, що більшість з них зараз є переселенцями. Вони живуть в Харкові через те, що Росія ледь не щодня завдає ударів по Кам’янці, яка зовсім неподалік від лінії фронту.

Прощання з Дмитром Герасічкіним: дивіться відео "Радіо Свобода"

Наголосимо, що Дмитро був єдиним сином у своїх батьків. Його мати Юлія часто публікувала світлини з ним, під якими висловлює свою любов.

Син – таке коротке слово, а таке величезне місце займає у серці мами!

– йдеться в одному з дописів жінки.

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Окрім Герасічкіна, внаслідок удару Росії по терміналу "Нової пошти" загинули такі працівники компанії, що в той вечір були на роботі:

Олександр Темніков (31 рік);

Артем Акопов (21 рік);

Олександр Біжанов (22 роки);

Владислав Панков (28 років);

Олексій Єрмола (23 роки).

Також було відомо про 16 постраждалих. Серед них усі – чоловіки, віком від 19 до 48 років. До того ж цивільні, що засвідчує: Росія скоїла черговий воєнний злочин та має бути притягнута за це до відповідальності.

У Харківській ОВА цими днями інформували, що 5 осіб перебуває в реанімації. Стан двох поранених особливо важкий, однак медики роблять усе можливе. Інші 9 осіб мають травми середнього та легкого ступеня тяжкості.