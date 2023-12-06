Був росіянином і самостійно вивчив українську: на війні загинув студент Львівського університету
Джерело:Львівський університет
Україна продовжує втрачати у боротьбі за незалежність своїх хоробрих людей. На жаль, 21 листопада у боях за Україну загинув Дмитро Грицененко – студент історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка .
У пресслужбі університету зазначили, що Дмитро був громадянином Росії, однак вивчив українську мову, переїхав до Львова і почав вивчати історію нашої держави.
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Віддав життя за Україну
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік не вагаючись, залишив навчання. Він свідомо написав заяву про відрахування з числа студентів Університету за власним бажанням для того, щоб піти захищати Україну. Дмитро одружився та мріяв жити в мирній Україні, яку пішов обороняти.
Останні слова, які Дмитро сказав перед відбуванням на війну були: "Я обовʼязково повернусь і відновлюсь в числі студентів історичного факультету".
Загинули у бою за Україну
- Дмитро Ярименко пішов боронити Україну, коли йому ледь виповнилося 18 років. Своє життя за країну він віддав, виконуючи бойове завдання на Сєвєродонецькому напрямку.
- До повномасштабного вторгнення військовий Дмитро Лесич працював юристом. 24 лютого 2022 року, після вторгнення Росії, Дмитро одразу пішов записуватись до лав територіальної оборони. На жаль, чоловік загинув під час виконання бойового завдання.
- Віддав життя за Україну військовий та письменник Максим Петренко. Тривалий час чоловіка вважали зниклим безвісти. Військова частина, де служив воїн, підтвердила загибель Петренка. Зокрема, тіло бійця ідентифікували за допомогою експертизи ДНК.