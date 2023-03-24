Хотів 7 мільйонів, а отримав 4,5 роки: ВАКС виніс вирок експосадовцю Міноборони Комасі

Колишнього чиновника оборонного відомства нашої держави засудили до чотирьох з половиною років тюрми. Вочевидь, йдеться про Дмитра Комаху. Як відомо, його обвинувачували в хабарництві.

У п'ятницю, 24 березня, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що експосадовця МО, який хотів 7 мільйонів гривень за надання незаконних послуг, ВАКС (Вищий антикорупційний суд) засудив до 4,5 років позбавлення волі. У Центрі протидії корупції уточнили, що йдеться саме про Дмитра Комаху.

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Що мав зробити Комаха

Слідство наполягало на тому, що навесні 2021 року заступник начальника одного з управлінь оборонного відомства Комаха пообіцяв певній комерційній компанії передати 16,8 мільйона гривень директору департаменту внутрішнього аудиту МО Андрієві Бойку.

Кошти призначались за позитивний аудиторський висновок щодо поставленого компанією обладнання. Свої "посередницькі послуги" посадовець оцінив у 7 мільйонів гривень,

– написали в ЦПК.

Власне, цей "куплений аудит" дозволив би компанії отримати повну оплату контракту у понад 400 мільйонів гривень для облаштування спецоб'єкта "Фортеця" та претендувати на майбутні договори з міністерством.

Зверніть увагу! Досудове розслідування здійснювали детективи НАБУ (Національного антикорупційного бюро) за процесуального керівництва прокурорів САП.

Саме рішення ухвалили такі судді ВАКС:

Сергій Мойсак;

Тимур Хамзін;

Ольга Саландяк.

Окрім того, зауважимо, що вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення. Відбувається це шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати.

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