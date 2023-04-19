Згадав про КНДР: Медведєв взявся погрожувати Південній Кореї за намір допомогти Україні

19 квітня 2023, 13:09
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Нещодавно президент Південної Кореї Юн Сок Йоль допустив передачу Україні озброєння. Втім, Росія традиційно почала погрожувати розправою.

"Глава погроз Росії" Дмитро Медведєв заявив, що у відповідь Росія буде постачати Північній Кореї зброю. Він також засудив південнокорейців за відмову постачати озброєння Китаю, передає 24 Канал.

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З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю,
– йдеться у повідомленні Медведєва.

Він також пригрозив, що Росія може постачати КНДР "нові зразки російської зброї" (при тому, що самі ж солдати російської армії постійно скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів).

"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР?", – видав російський політик.

Південна Корея може постачати Україні зброю: що відомо

  • Президент країни не виключив військову допомогу українським воїнам. Юн Сок Йоль заявив, що Сеул розширить підтримку України, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.
  • Юн сказав, що його уряд вивчає можливість допомогти захистити і відновити Україну, подібно до того, як Південна Корея отримала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950 – 1953 років.
  • "Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми вживатимемо найбільш доцільних заходів", – сказав президент Південної Кореї.
  • До слова, раніше у ЗМІ вже з'являлась інформація, що Південна Корея допоможе Україні з летальною зброєю, однак за посередництва США. 
  • Однак тоді Південна Корея відразу заперечила інформацію. У Сеулі наголосили, що дотримуються свого рішення про ненадання Києву летальної зброї.

Автор: Анна Романюк