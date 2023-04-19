Згадав про КНДР: Медведєв взявся погрожувати Південній Кореї за намір допомогти Україні
Нещодавно президент Південної Кореї Юн Сок Йоль допустив передачу Україні озброєння. Втім, Росія традиційно почала погрожувати розправою.
"Глава погроз Росії" Дмитро Медведєв заявив, що у відповідь Росія буде постачати Північній Кореї зброю. Він також засудив південнокорейців за відмову постачати озброєння Китаю, передає 24 Канал.
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Яких нісенітниць наговорив посіпака Путіна
З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю,
– йдеться у повідомленні Медведєва.
Він також пригрозив, що Росія може постачати КНДР "нові зразки російської зброї" (при тому, що самі ж солдати російської армії постійно скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів).
"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР?", – видав російський політик.
Південна Корея може постачати Україні зброю: що відомо
- Президент країни не виключив військову допомогу українським воїнам. Юн Сок Йоль заявив, що Сеул розширить підтримку України, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.
- Юн сказав, що його уряд вивчає можливість допомогти захистити і відновити Україну, подібно до того, як Південна Корея отримала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950 – 1953 років.
- "Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми вживатимемо найбільш доцільних заходів", – сказав президент Південної Кореї.
- До слова, раніше у ЗМІ вже з'являлась інформація, що Південна Корея допоможе Україні з летальною зброєю, однак за посередництва США.
- Однак тоді Південна Корея відразу заперечила інформацію. У Сеулі наголосили, що дотримуються свого рішення про ненадання Києву летальної зброї.