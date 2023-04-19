Згадав про КНДР: Медведєв взявся погрожувати Південній Кореї за намір допомогти Україні

Нещодавно президент Південної Кореї Юн Сок Йоль допустив передачу Україні озброєння. Втім, Росія традиційно почала погрожувати розправою.

"Глава погроз Росії" Дмитро Медведєв заявив, що у відповідь Росія буде постачати Північній Кореї зброю. Він також засудив південнокорейців за відмову постачати озброєння Китаю, передає 24 Канал.

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З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю,

– йдеться у повідомленні Медведєва.

Він також пригрозив, що Росія може постачати КНДР "нові зразки російської зброї" (при тому, що самі ж солдати російської армії постійно скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів).

"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР?", – видав російський політик.

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