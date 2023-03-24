Новий Жиріновський: Путіну вигідно тримати Медведєва з певних причин

Заступник Радбезу Росії Дмітрій Медвєдєв постійно залякує світ використанням ядерної зброї. Він є фактично єдиним представником влади, хто вдається до таких погроз.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, Путіну вигідно тримати біля себе політика, який зможе відверто транслювати його думки.

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Ядерний шантаж

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв все частіше з'являється у медійному просторі лише, аби погрожувати світу ракетними ударами, ядерною війною та подібними "миттєвими відповідями" на антиросійські рішення.

Медвєдєв – це прекрасна ілюстрація неадекватного, якого тримають при дворі. Це така собі сучасна версія Жириновського, якого треба було кимось замінити. Тому Медвєдєв кожен раз підвищує градус своїх заяв,

– зазначив політтехнолог.

На думку Тизенгаузена, очільник КНР Сі Цзіньпінь, приїхавши до Москви, мав би сказати Медвєдєву: "Це ти кожен раз погрожуєш світу ядерною зброєю?". Адже у своєму "мирному плані" Китай наголошує, що недопустимо не лише використовувати ядерну зброю, але й погрожувати нею.

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"Судний день"

Політолог нагадав, що до потужних вибухів на Кримському мосту, які відбулись 8 жовтня, заступник Радбезу Росії говорив, що, мовляв, нехай лише щось трапиться із мостом – тоді настане "судний день". Ймовірно, натякаючи на "літак судного дня" і ядерний апокаліпсис.

Boeing E-4 Nightwatch, який ще називають "літаком судного дня", призначений для президента США, міністра оборони та інших членів вищого політичного та військового керівництва США на випадок ядерної війни або іншої надзвичайної ситуації.

Отож, подібно до інших погроз від російської влади, ядерний шантаж залишається лише на словах.

Медвєдєв транслює думки Путіна

За словами Бориса Тизенгаузена, тримати подібного блазня вигідно тому, що він періодично може озвучувати подібні погрози, як офіційна особа. Адже залякування від умовного пропагандиста Соловйова мають значно меншу вагу, аніж від заступника Ради Безпеки Росії.

"Неодноразово звучить фраза: "Що в Путіна на думці – то в Медвєдєва на язиці". Але я майже на 100% впевнений, що Путін ніколи не ризикне розпочати ядерну війну. Він розуміє, що після такого рішення, відлік до його смерті розпочнеться в лічені години", – зауважив політтехнолог.

Варто зауважити, що крім Медвєдєва фактично ніхто із представників російської влади не озвучує погроз про використання ядерної зброї. Очевидно, розуміючи, якими можуть бути наслідки.

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