Наслідки масованої атаки: у Дніпрі зупинили рух електротранспорту
Джерело:Борис Філатов
Росія 10 лютого масовано обстріляла територію України. Проте завдяки захисникам у Дніпрі працюють всі необхідні системи життєзабезпечення.
Про це написав міський голова Дніпра Борис Філатов о 12:45. Він зазначив, що графіки відключень світла для мешканців є плановими.
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"Завдяки славетним ППО, наразі всі системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі з певними контрольованими обмеженнями. Ухвалили рішення зупинити роботу електротранспорту та зовнішнього освітлення. Сподіваюсь, що вже завтра запрацюємо знову. Не забуваємо допомагати ЗСУ та донатити волонтерам!", – написав Філатов.
Атака дронами
Росіяни у ніч на 10 лютого атакували Дніпро дронами-камікадзе. Про це розповіли у повітряному командуванні "Схід" та опублікували відео знищення ворожих цілей.
У Криворізькому районі ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там виникли серйозні руйнування. Росіяни поранили 46-річного працівника підприємства. Крім цього, уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку у Піщанській громаді. Там виникла пожежа. Люди не отримали поранень.
Масовані обстріли України 10 лютого: останні новини
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що після ракетних атак є жертви.
- З вечора 9 лютого Росія, станом на 14:30 10 лютого, випустила по Україні 71 ракету. Сили ППО ліквідували 61 ракету та 5 іранських дронів
- У ДТЕК повідомили, що вороги обстріляли 4 теплоелектростанції. Відомо про двох постраждалих енергетиків.