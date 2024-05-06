У Дніпрі чули вибух: там ППО збила ворожу ракету
Російська армія продовжує тероризувати населення українських міст. Так, вдень 6 травня жителі Дніпра чули вибух.
Опівдні в місті прогримів вибух. Деталі про вибухи в Дніпрі розповість 24 Канал.
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Вибух в Дніпрі
Російські війська не припиняють атакувати українські міста та їхнє населення ракетами. Вдень 6 травня жителі Дніпра чули, як прогримів вибух у місті.
Зауважимо, що в Дніпропетровській області лунали сирени повітряної тривоги о 11:46. Менше, ніж за годину Повітряні сили попередили жителів міста про рух ракети в сторону Дніпра.
Ракета на Дніпро зі сходу!,
– написали там о 12:38.
Вже через декілька хвилин місцеві пабліки повідомляли про вибух в Дніпрі.24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.
Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про успішну роботу протиповітряної оборони.
ППО збила ракету над Дніпропетровщиною. Наші оборонці – сила і міць,
– написав Лисак.
Вибухи прогриміли в Дніпрі і 4 травня: що відомо
- Близько 16:18 4 травня у передмісті Дніпра було чутно звук вибуху. У цей час в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога у зв'язку з ракетною небезпекою.
- Моніторингові пабліки писали про 2 крилатих ракети у напрямку Дніпра та Павлограда.
- Згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак подякував захисникам неба за чистий від російського заліза простір.
- У ПК "Схід" повідомили, що у Дніпровському районі знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69.