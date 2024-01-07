У Дніпрі чули вибух: туди летіла керована авіаційна ракета
7 січня 2024, 11:08Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Дніпрі чули вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Вдень 7 січня у Дніпрі пролунав вибух. Раніше повідомляли, що ворог спрямував на місто керовану ракету.
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У напрямку Дніпра була ракета
Повітряні сили попередили про повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Згодом з'явились повідомлення про те, що на місто прямує керована ракета.
Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра,
– мовилось у повідомленні.
Майже одразу ж повідомили про звуки вибухів у місті. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що повітряну ціль знищила наша ППО. Ракету було спрямовано на Дніпровський район.
Ворог постійно обстрілює Дніпропетровщину
- Росія вдарила по Нікополю вранці 6 січня. На жаль, окупанти вбили та поранили мирних мешканців. Вороги атакували місто у Дніпропетровській області з артилерії. Росія й напередодні, ввечері 5 січня, обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду на Нікопольщині.
- Росія вночі проти 1 січня запустила рекордну кількість "Шахедів" по Україні. На Дніпропетровщині безпілотник влучив у одне із підприємств. Дрони збивали у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Один із них приземлився на підприємство. Пожежу там гасили протягом години.
- Вдень 26 грудня Повітряні сили попередили, що російські окупанти запустили ракети у напрямку Дніпра. Згодом на території Дніпропетровщини пролунали вибухи. Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту