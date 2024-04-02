У Дніпрі чули вибух, містяни скаржилися, що блимало світло

Росіяни б'ють керованими авіабомбами по Сходу – ворог пускав їх по Донеччині та Харківщині. Тепер вибухи почули і в Дніпрі. Що відомо про вибухи в Дніпрі – розкаже 24 Канал.

У ніч проти 2 квітня росіяни вже атакували місто "Шахедами". Уламки дронів-камікадзе спричинили пожежу.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі 2 квітня

Про вибух у місті о 16:42 повідомили кореспонденти 24 Каналу. Також, за їхніми словами, блимало світло.

Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпра.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" – написали там.

На 17:00 в місті все ще оголошено тривогу. Червоні області: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька.

Які наслідки атаки

Глава ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час обстрілу постраждали люди.

Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо,

– мовиться в його дописі.

Ворог активно атакує українські міста ракетами

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" інформує, що росіяни за березень випустили втричі більше крилатих ракет. Відсоток їх збиття – понад 80.

Тільки за вчора, 1 квітня, окупанти двічі обстріляли Кривий Ріг. У місті поранено жінку. Також повідомляли про пожежу і те, що було пошкоджено лінію електропередач.