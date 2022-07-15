У Дніпрі та Кременчуці чули вибухи під час повітряної тривоги: не покидайте укриття

У Дніпрі ввечері 15 липня чують сильні вибухи під час повітряної тривоги. Людям треба залишатись в укриттях. Також вибухи підтвердили в Кременчуку.

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. У Дніпропетровській та Полтавській області сирени почали лунати о 19:50.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Місцеві жителі бачать у небі дим та кажуть про 3 – 4 вибухи. Однак могла й працювати ППО. Крім того, повідомляють про сильну пожежу.

Офіційних коментарів влади поки немає. Однак о 21:11 мер Дніпра Борис Філатов закликав не виходити з укриттів.

Вибухи підтвердили в Кременчуку

Місцеві телеграм-канали повідомляють також про вибухи у Кременчуку, що на Полтавщині. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив це, а мер Кременчука Віталій Малецький опублікував пост із проханням не публікувати фото й відео обстрілів.

В жодному разі не публікуйте в мережі фото чи відео вибухів та "прильотів" до офіційних повідомлень влади. Таким чином ви тільки можете допомогти ворогу скорегувати вогонь.

Зауважимо, російські війська 15 сьогодні також атакували Одещину. Вдарили по регіону одразу трьома ракетами. Одну вдалось ліквідувати силам ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих.

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