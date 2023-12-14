У Дніпрі чули вибухи: в ОВА кажуть про роботу ППО

Російські військові 14 грудня атакували Дніпро керованою авіаційною ракетою. У місті пролунали вибухи. Передувало цьому попередження про запуск, ймовірно, X-59.

Про вибухи у Дніпрі журналісти 24 Каналу повідомили о 17:34. Зазначили, що в обласному центрі гучно. Звернімо увагу, що у цей момент також лунає повітряна тривога, пов'язана зі зльотом МіГ-31К, ракетоносіїв "Кинджалів".

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

О 17:30 по всій Україні вчетверте за день оголосили повітряну тривогу, пов'язану зі зльотом МіГ-31К. А вже о 17:34 моніторингові канали написали, що ракета X-59 летить у напрямку Дніпра. Тієї ж хвилини наш журналіст повідомив, що у Дніпрі гучно.

Уже о 17:37 моніторингові канали писали, що ракети вже немає. Можна припустити, що вибухи у Дніпрі – робота ППО. Водночас очікуємо на офіційну інформацію від представників місцевої влади або Повітряних сил ЗСУ.

Пізніше глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що день на Дніпропетровщині пройшов без обстрілів. Що стосується вибухів ввечері, то попередньо спрацювала ППО. Водночас він зазначив, що до відбою повітряної тривоги нічого не коментуватиме. Зауважимо, що станом на 18:33 зберігається загроза атаки "Кинджалами" по всій Україні.

Росіяни атакували Хмельниччину "Кинджалами"

Звернімо увагу, що по обіді у рамках двох повітряних тривог, пов'язаних зі зльотом МіГ-31К, ворог завдав ракетного удару по Хмельниччині. Детальніше про наслідки розповів перший заступник ОВА Сергій Тюрін.

Під час повітряної тривоги (14:09 – 14:57) у Старокостянтинівській ОТГ Хмельницького району відбувся вибух. Пізніше, під час наступної повітряної тривоги (15:36 – 16:15), у районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району також відбувся вибух,

– написав він.

Сергій Тюрін зазначив, що працюють відповідні служби на місцях падіння ракет. Водночас він додав, що попередньо немає інформації ані про постраждалих, ані про руйнування в обох випадках.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував атаку на Хмельниччині.

Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт,

– повідомив Ігнат.

Водночас він не уточнив, куди саме цілилися російські військові.