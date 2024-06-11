У Дніпрі чули вибухи: над областю успішно збили 2 ракети

Російські окупанти не вгамовуються тероризувати українські міста. Так, зранку 11 червня в Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. На цей момент в області була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи в Дніпрі

Зазначимо, що в Дніпропетровській області звуки повітряної тривоги почали лунати о 14:17. Через хвилину Повітряні сили попередили про ціль, яка рухається в сторону Дніпра.

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Ракети на Дніпро,

– йдеться в повідомленні.

Вже о 14:20 стало відомо, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.

Зазначимо, що станом на 14:31 в області досі оголошена повітряна тривога.

Близько 15:00 коментар щодо ситуації надали в Дніпропетровській ОВА. Так, її очільник Сергій Лисак повідомив, про збиття українськими оборонцями неба ворожих цілей над Дніпровським районом.

У небі над Дніпровським районом збили 2 ворожі ракети. ПвК "Схід", дякую,

– написав Лисак.

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