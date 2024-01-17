У Дніпрі чути вибухи: у Повітряних силах повідомляли про ракету, яка летіла на місто

У Дніпрі пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Окупанти продовжують здійснювати повітряні атаки на Україну. Увечері 17 січня ракетну небезпеку оголошували для південно-східних регіонів.

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Вибухи у Дніпрі

Після 17:00 Повітряні сили анонсували загрозу ракетних ударів для Херсонщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Кіровоградщини.

О 17:23 з'явилося повідомлення, що у напрямку Дніпра летить ракета. За дві хвилини у місті вже лунали вибухи.

Як зазначають моніторингові канали, то працювала місцева ППО по ракеті X-59.

Вже о 17:29 тривогу для чотирьох областей скасували.

Згодом стало відомо, що у Дніпровському районі військові ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Окупанти вдарили по Харкову балістикою

Надвечір 16 січня російські загарбники атакували Харків ракетами С-300. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі. Десятки людей постраждали. Усі вони – цивільні. Серед потерпілих станом на ранок 17 січня перебувало 13 осіб, двоє з них у важкому стані. Це 43-річна жінка, яка отримала тяжке проникаюче поранення. А також 39-річна жителька міста.

Зокрема, противник влучив у триповерхову будівлю медзакладу, там пожежа спалахнула на двох поверхах.

На щастя, приватна клініка на момент удару не працювала.

Також розтрощено 14 автівок.

Одеса перебувала під ударами "Оніксів"

У ніч проти 17 січня ворог масовано атакував Одещину дронами, а потім вдарив ракетами.

Вони поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.