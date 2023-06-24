У Дніпрі чули серію вибухів: працює ППО

Уночі 24 червня Росія знову атакувала Україну. У Дніпрі чули звуки вибухів.

Вибухи пролунали близько 2:43, повідомляють журналісти 24 Каналу. По всій країні через ворожу атаку оголосили повітряну тривогу.

Зверніть увагу По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу: у небі є крилаті ракети

Працює ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у Дніпрі місцеві мешканці чули звуки роботи ППО. Оборонці українського неба працюють по ворожих цілях.

Близько 3:17 знову пролунали вибухи у Дніпрі.

Крім того, вибухи чули і в Кривому Розі. Це підтвердив голова МВА Олександр Вілкул.

Станом на 3:35 загроза ракетної атаки триває по всій території України.

Важливо! Росія – країна-терорист, яка щодня атакує Україну, завдаючи ударів зокрема по цивільних об'єктах – школах, лікарнях, житлових будинках тощо. Сили ППО на варті нашого неба, однак передбачити, куди можуть впасти уламки ракет або ж куди вони можуть влучити – неможливо. Тому потрібно перебувати в укриттях до відбою тривоги. Крім того, нагадуємо про інформаційну безпеку – не поширюйте у мережі фото та відео, на яких видно роботу ППО чи наслідки влучань. Також не варто публікувати інформацію про місця влучання та наслідки, оскільки вся ця інформація може нашкодити нам та допомогти ворогу.

Бережіть себе та вірте в ЗСУ!