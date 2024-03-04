У Дніпрі чутно звуки вибухів: росіяни атакували ракетою, її збили

4 березня 2024, 15:22
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Джерело:

Суспільне

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Цього разу під ударом опинилось Дніпро.

Вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету курсом на місто. 

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Ворог скерував ракету 

Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Перед цим стало відомо, що у напрямку до міста рухається ракета. Моніторингові групи писали, що це Х-59.

Раніше Повітряні сили сповістили про загрозу балістичного удару по тих областях, де було оголошено тривогу. Серед них і Дніпропетровська. 

Наразі жодних деталей влучання невідомо. Моніторингові канали писали, що ракета припинила своє існування. 

Росія 13 лютого вдарила по Дніпру

  • Вночі проти 13 лютого ворог знову обстрілював Дніпро та Дніпропетровську область.  Повітряні сили інформували про декілька груп ворожих дронів, які рухалися в напрямку регіону.
  • У ЗСУ згодом підсумували, що загалом окупанти випустили 23 ударні дрони. У Дніпропетровській області вдалося знищити 10 безпілотників, а також по 3 – у Херсонській та Запорізькій областях. Загалом було ліквідовано 16 ворожих БпЛА.
  • Філатов під час того, як росіяни обстрілювати Дніпро, наголосив: енергетична інфраструктура міста – на волосині. Він також заявив про тиск, який нібито існує з боку Києва на комунальні органи Дніпра, закликавши його припинити.

Автор: Вікторія Кульженко