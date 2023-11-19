У Дніпрі та Миколаєві випав перший сніг: на дороги виїхала снігоприбиральна техніка

У Дніпрі та Миколаєві у неділю, 19 листопада, випав перший сніг у цьому сезоні. Через негоду на дороги обох міст виїхала снігоприбиральна техніка.

Через негоду у Дніпрі на дорогах міста працює понад 50 одиниць снігоприбиральної техніки. Дороги посипають піщано-соляною сумішшю, повідомили у міському департаменті благоустрою та інфраструктури.

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У Дніпрі на дорогах працює понад 50 одиниць снігоприбиральної техніки

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у соцмережах закликав водіїв та пішоходів бути обачними на дорогах Дніпропетровщини через зміну погоди.

У Дніпрі випав перший сніг у сезоні / Фото місцевої влади та із сайту "Інформатор"

Всього до зими у Дніпрі підготували 177 одиниць спецтехніки, 25 тисяч тонн піщано-соляної суміші та 200 "мушель" на спусках і підйомах.

19 листопада у Миколаєві вперше у цьому сезоні пішов мокрий сніг. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на чергуванні перебувають п'ять одиниць снігоприбиральної техніки.

Як зазначив Сєнкевич, у разі зниження температури, комунальники почнуть обробку реагентами спусків, підйомів та перехресть на основних магістралях міста.

Перший сніг у сезоні випав у Миколаєві / Фото 0512

Де в Україні випав перший сніг