У Дніпрі одну ракету збили, інша влучила у транспортний об'єкт: 7 людей постраждали

У ніч проти 24 серпня російські війська завдали удару ракетами по Дніпру – влучили у транспортний об'єкт. Внаслідок атаки постраждали 7 людей.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що одну з ракет вдалось збити, але є і влучання.

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Руйнувань зазнав зокрема транспортний об'єкт.

7 постраждалих: у якому вони стані

Унаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені також близько десятка об'єктів: банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

"Інформація щодо руйнувань ще уточнюється", – зазначив Лисак.

Наслідки атаки росіян по Дніпру / Фото Дніпропетровської ОВА

Дніпро під атакою ворога

Повітряна тривога в Дніпрі та області тривала з 1:48 до 3:01. Перші вибухи пролунали у Дніпрі близько 2:30.

Тиждень тому, вночі проти 15 серпня, окупанти атакували Дніпропетровщину крилатими ракетами та С-300/С-400. Тоді було влучання по промисловому підприємству в обласному центрі.