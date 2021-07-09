Про зникнення пари правоохоронців повідомили власники катамарану. Інцидент трапився 8 липня.
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Катамаран вийшов з ладу
Спочатку люди подумали, що жінка з чоловіком викрали катамаран. Оскільки, вони зникли на 2 години. Але потім почали хвилюватись і сповістили рятувальників.
Патруль одразу почав шукати людей. Проте їх побачили аж наступного дня. Пару віднайшли біля острова Олексіївський.
Їх знайшли на острові Олексіївський / Фото з фейсбуку Патрульної поліції Дніпропетровщини
Згодом стало відомим, що в катамарані поламалося кермо. Тому чоловік з жінкою не могли ним кермувати, щоб повернутись. Течія відносила їх щоразу далі.
Потерпілі зазначили, що водний патруль прибув вчасно. Адже за декілька хвилин вони могли б опинитися у невідомому місці. Рятувальники швидко допомогли парі повернутися додому.
Катамаран вийшов з ладу / Фото з фейсбуку Патрульної поліції Дніпропетровщини
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