У Дніпрі, Самарі та Павлограді чули вибухи: що відомо

У Дніпрі та Павлограді вдень 4 липня чули вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у містах Дніпропетровщини

Повітряну тривогу у більшості районів Дніпропетровської області оголосили о 15:56. О 16:08 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожої балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!

– написали військові.

Через 3 хвилини Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. О 16:12 у Дніпрі та Павлограді чули гучні звуки, про що писали місцеві журналісти.

"У Дніпрі та Павлограді чутно звуки вибухів", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Окрім того, місцеві пабліки також повідомляли про вибух у Самарі, що також у Дніпропетровській області.

Моніторингові телеграм-канали писали, що ворог, імовірно, запустив свою балістику із Таганрога, що у Ростовській області. Попередньо, це могла бути балістична ракета типу "Іскандер-М".

Місцеві пабліки також зазначають, що у передмісті Дніпра після вибуху видно дим. Наразі про наслідки атаки нічого не писали.

До слова, раніше вибухи вдень 4 липня пролунали у Павлограді. Місцева влада поки не повідомила, чи пов'язані вибухи із загрозою застосування балістичного озброєння.