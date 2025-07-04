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24 Канал Головні новини У Дніпрі, Самарі та Павлограді чули вибухи: що відомо
4 липня, 16:13
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У Дніпрі, Самарі та Павлограді чули вибухи: що відомо

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Дніпрі, Павлограді та Самарі чули вибухи після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
  • Імовірно, ворог запустив балістичну ракету з Таганрога, можливо типу "Іскандер-М".
  • Місцеві пабліки повідомляють про дим у передмісті Дніпра, але про наслідки атаки ще нічого не відомо.

У Дніпрі та Павлограді вдень 4 липня чули вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Повітряну тривогу у більшості районів Дніпропетровської області оголосили о 15:56. О 16:08 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожої балістики. 

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку! 
– написали військові.

Через 3 хвилини Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. О 16:12 у Дніпрі та Павлограді чули гучні звуки, про що писали місцеві журналісти. 

"У Дніпрі та Павлограді чутно звуки вибухів", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Окрім того, місцеві пабліки також повідомляли про вибух у Самарі, що також у Дніпропетровській області. 

Моніторингові телеграм-канали писали, що ворог, імовірно, запустив свою балістику із Таганрога, що у Ростовській області. Попередньо, це могла бути балістична ракета типу "Іскандер-М".

Місцеві пабліки також зазначають, що у передмісті Дніпра після вибуху видно дим. Наразі про наслідки атаки нічого не писали. 

До слова, раніше вибухи вдень 4 липня пролунали у Павлограді. Місцева влада поки не повідомила, чи пов'язані вибухи із загрозою застосування балістичного озброєння.