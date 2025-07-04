У Дніпрі, Самарі та Павлограді чули вибухи: що відомо
- У Дніпрі, Павлограді та Самарі чули вибухи після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
- Імовірно, ворог запустив балістичну ракету з Таганрога, можливо типу "Іскандер-М".
- Місцеві пабліки повідомляють про дим у передмісті Дніпра, але про наслідки атаки ще нічого не відомо.
У Дніпрі та Павлограді вдень 4 липня чули вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у містах Дніпропетровщини
Повітряну тривогу у більшості районів Дніпропетровської області оголосили о 15:56. О 16:08 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожої балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!
– написали військові.
Через 3 хвилини Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. О 16:12 у Дніпрі та Павлограді чули гучні звуки, про що писали місцеві журналісти.
"У Дніпрі та Павлограді чутно звуки вибухів", – повідомили кореспонденти Суспільного.
Окрім того, місцеві пабліки також повідомляли про вибух у Самарі, що також у Дніпропетровській області.
Моніторингові телеграм-канали писали, що ворог, імовірно, запустив свою балістику із Таганрога, що у Ростовській області. Попередньо, це могла бути балістична ракета типу "Іскандер-М".
Місцеві пабліки також зазначають, що у передмісті Дніпра після вибуху видно дим. Наразі про наслідки атаки нічого не писали.
До слова, раніше вибухи вдень 4 липня пролунали у Павлограді. Місцева влада поки не повідомила, чи пов'язані вибухи із загрозою застосування балістичного озброєння.