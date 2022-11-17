У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Зранку 17 листопада повітряна тривога пролунала у більшості областей України. Під час неї у Дніпрі пролунали вибухи.

Зранку 17 листопада мешканців більшості областей України попередили про можливий ракетний удар. Повітряна тривога лунала спочатку на Півдні та Сході, а потім перекинулася також до Центру та Півночі нашої держави. Невдовзі стало відомо про вибухи у Дніпрі, передає 24 канал.

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У Дніпрі чули вибухи

Про вибухи у Дніпрі об 08:31 повідомили кореспонденти "Суспільного". Як зазначають у телеграм-каналі monitor, ймовірно спрацювала ППО. Місцеві ЗМІ невдовзі зауважили, що у Дніпрі після вибухів зникло світло.

Уже об 08:44 з'явилася інформація про вибухи у Черкаській і Полтавській областях. Як зазначають у monitor, спрацювала ППО. Через хвилину система оборони виконувала свою роботу на Харківщині, де теж пролунали вибухи.

До слова, останню вороги вирішили паралельно атакувати також ракетами типу С-300. У цьому ж телеграм-каналі зауважили, що снаряди окупанти випустили з Бєлгородської області.

Зауважимо, що спочатку об 07:26 надійшло повідомлення про можливу атаку з акваторії Чорного моря. Звідти могли випустити "Калібри", адже на чергуванні перебуває один підводний ракетоносій з чотирма снарядами. Крім того, з окупованих територій могли вилетіти дрони-камікадзе.

Через менш як 20 хвилин у monitor зазначили, що спостерігається активність стратегічної авіації ворога. Її зафіксували на Каспійському напрямку. Тоді й зауважили, що повітряна тривога може пролунати по всій території України.

Так і сталося. Уже об 08:44 карта сирен "почервоніла" повністю. Тож ми закликаємо вас не ігнорувати можливу загрозу з неба та перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою.