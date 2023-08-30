За кілька днів мало виповнитися 39 років: відома особа вбитого у Дніпрі водія
Під вечір 29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина. Патрульний поліцейський відкрив вогонь по водію іномарки після того, як він накинувся на його колегу. Уже відома особа вбитого.
У мережі встановили, ким був убитий мешканець Дніпра. Як з'ясувалося, чоловікові через кілька днів мало виповнитися 39 років.
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Що відомо про вбитого водія
Як зазначають місцеві ЗМІ та пабліки, водієм Jaguar був Джумбері Сілогава Джумберович. Чоловікові було 38 років і мешкав він у Дніпрі. Він народився 1 вересня 1984 року.
ЗМІ пишуть, що під час інциденту він в автомобілі перебував з жінкою та двома дітьми. Не виключаємо, що йдеться про його дружину та синів. Фото з останніми прикрашає його аватарку у соціальній мережі фейсбук.
У Джумбері Сілогави було двоє синів / Фото з особистого архіву
Правоохоронець застрелив водія у Дніпрі: що відомо
- Насправді з кожним разом з'являється все більше інформації про цей інцидент. Як з'ясувалося, на проспекті Сергія Нігояна близько 17:45 патрульні поліцейські помітили авто Jaguar. Його водій порушив правила дорожнього руху. Він також не відреагував на вимогу зупинитися.
- Автівку переслідували та змогли зупинити лише на проспекті Івана Мазепи, 32. Водій поводився неадекватно, а також міг бути у стані алкогольного сп'яніння.
- Під час затримання він активно чинив опір патрульній. Під час цього ще й завдав їй удару кулаком в обличчя. Інспектора він буквально перекинув через себе так, що останній головою вдарився об землю.
- Агресивна поведінка водія стала причиною того, що поліцейський дістав табельну вогнепальну зброю. Дві кулі з трьох влучили йому у живіт. Чоловіка намагалися врятувати медики, але не змогли.
- Після смертельного інциденту розпочали кримінальне провадження за двома статтями: вбивство та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.
- Крім того, Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронця, котрий відкрив вогонь по водієві, затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру.