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24 Канал Новини України У Дніпрі підлітки знімали на телефон чоловіка, що тонув, замість допомогти йому
12 травня, 14:53
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У Дніпрі підлітки знімали на телефон чоловіка, що тонув, замість допомогти йому

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Дніпрі підлітки знімали на телефон чоловіка, що тоне, замість допомогти йому, поліція встановлює їх особи.
  • Поліція розв'язує питання щодо відкриття кримінального провадження за ненадання допомоги особі в небезпечному стані.

У Дніпрі підлітки знімали на телефон чоловіка, що тоне у водоймі, замість того, щоб допомогти йому. Правоохоронці вже встановлюють особи неповнолітніх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини

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Що відомо про інцидент з підлітками та чоловіком, що тонув

У поліції розповіли, що 10 травня тіло чоловіка без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до правоохоронців. Попередньо, громадянин потонув в одному з місцевих кар'єрів.

Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім, жодної допомоги не надали, 
– мовиться у поліції.

За цим фактом поліцейські розв'язують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею Кримінального кодексу України про ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Особи підлітків, що знімали відео та виклали їх у соцмережу, вже встановлюють.

До слова, раніше у Києві з Пішохідного мосту впала жінка у річку Дніпро. На жаль, рятувальники не змогли реанімувати потонулу, її тіло передали правоохоронцям для встановлення всіх обставин події. 