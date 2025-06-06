У Дніпрі пролунали вибухи: це була не ворожа атака

О другій половині дня 6 червня у Дніпрі прогриміли вибухи. Військові попередили про загрозу ракетних ударів у регіоні.

О 16:32 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу використання ворогом балістичного озброєння, передає 24 Канал.

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Вибухи у Дніпрі

Близько 16:46 у Дніпрі чули вибухи. Моніторингові канали пишуть, що вони пролунали в передмісті. Також повідомляється про дим у небі після атаки.

Пізніше у поліції уточнили, що в одному з районів міста вибухнув легковий автомобіль. Постраждалих внаслідок події не має. За попередньою інформацією, міг вибухнути газовий балон. Пожежу, яка виникла, загасили.

Зараз на місці працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини вибуху.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 407 дронів, 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 36 крилатих ракет Х-101, 2 крилаті ракети "Іскандер-К" та 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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