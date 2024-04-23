У Дніпрі повторні вибухи, в Запоріжжі теж гучно: в Україні загроза балістики

Російські війська продовжують атакувати українські міста. Вдень 23 квітня звуки вибухів чули в Дніпрі. Також відомо, що гучно і в Запоріжжі.

Про те, що в Дніпрі прогримів вибух повідомили кореспонденти Суспільного. Що відомо про вибухи в Дніпрі, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Вибух в Дніпрі

Опівдні, о 12:31 в Дніпропетровській області роздалися сигнали повітряної тривоги.

Буквально через 2 хвилини в Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!,

– зазначили в Повітряних силах.

Вже о 12:36 кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів в місті.

О 12:48 Повітряні сили попереджають про ракету, яка рухається в сторону Дніпра. Згодом, о 12:53 кореспондентка 24 Каналу в Дніпрі повідомляє про ще один вибух у місті.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі

Голова ДОР Микола Лукашук зазначив, що загроза в Дніпропетровській області зберігається. Він закликав нічого не фотографувати.

Дніпропетровщина. Не ігноруйте тривогу! Загроза зберігається. Залишайтеся в укриттях! Вся інформація – лише з офіційних джерел. Нічого не знімаємо і не виставляємо!,

– наголосив Лукашук.

Гучно також і в Запоріжжі

Паралельно з початком сигналу повітряної тривоги в Дніпропетровській області, такий сигнал лунав і в Запорізькій області о 12:31.

Місцеві телеграм-канали о 12:37 повідомили про те, що в місті гучно.

Станом на 13:01 повітряна тривога продовжує тривати як в Дніпропетровській, так і в Запорізькій областях.

Ворог 20 квітня вдарив по Запоріжжі: коротко

Жителі Запоріжжя зранку 20 квітня чули вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по місту.

Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації, повідомив, що внаслідок ворожої атаки було ушкоджено промислову інфраструктуру міста.

Крім цього, в Запорізькій міській раді зазначили, що за попередньою інформацією люди та житлові будинки не постраждали.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.