У Дніпрі пролунав вибух
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. окрема, під ударом знову опинилось місто Дніпро.
Вдень 23 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.
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У Дніпрі було гучно
Перед тим, як з'явилась інформація про вибухи у Дніпрі, Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Вибух був потужним. Водночас офіційних коментарів з цього приводу немає. Наразі невідомо про наслідки вибуху.
Росія постійно обстрілює прифронтові та тилові регіони України. Зокрема, 23 травня у Харкові пролунало близько 10 вибухів.
Після серії ударів по Харкову є загиблі та поранені
- Близько 10 ранку Харків опинився під масованим обстрілом. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі. Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Ворог бив по цивільній інфраструктурі.
- Станом на цю мить відомо про 4 загиблих та 7 поранених. Кількість постраждалих ще уточнюється.
- До слова, також окупанти вдарили по Золочеву, там постраждали щонайменше двоє людей. Крім цього, ворог завдав удару по Люботину –там теж двоє поранених.