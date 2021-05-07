Про це розповіли в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу. Інцидент трапився приблизно о 10 ранку 6 травня на вулиці Макіївська.

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Детальніше про пограбування

Зловмисник потрапив у помешкання через вікно.

Коли він побачив там підлітка, почав його бити.

Як наслідок, хлопець отримав тілесні ушкодження.

Чоловік викрав техніку, кілька телефонів і кота.

Правоохоронці почали розслідування та намагаються встановити його особу.

Цей випадок кваліфікують, як грабіж із проникненням і завданням шкоди потерпілому.

Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує від 4 до 8 років в'язниці.

Щодо тварини, то кіт повернувся додому (журналісти 24 каналу намагаються отримати підтвердження цієї інформації).



Кіт, якого викрали з дому в Дніпрі / Фото з фейсбуку Катерини Головачової

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Що пишуть в мережі

Дніпровська волонтерка Катерина Головачова, написала у своєму фейсбуці, що це зробив чоловік ромської національності. Також вона розповіла, що 13-річного хлопця били каменем і ногами по голові. Зловмисник вимагав показати, де в домі стоять гроші та золото.



Листування, яке оприлюднила Катерина Головачова / Скриншот із соцмережі

За словами жінки за день до цього, з подвір'я помешкання зникла німецька вівчарка. Чи був це випадковий збіг обставин – невідомо.



Собака, який зник із дому напередодні пограбування / Фото з фейсбуку Катерини Головачової